Lladrovci: Kundërshtarët i mundi me punë, jo me shantazhe
Ramiz Lladrovci, kryetar i Drenasit, i cili po synon edhe një mandat të ri, deklaroi se kundërshtarët i mund me punë dhe jo me shantazhe. Derisa u hap biseda për “lirimin e një prone” në Drenas, Lladrovci tha se kur e lejon Gjykata vepron sipas saj. “Çdokuj kur ka me liru pronën në momentin që…
Lajme
Ramiz Lladrovci, kryetar i Drenasit, i cili po synon edhe një mandat të ri, deklaroi se kundërshtarët i mund me punë dhe jo me shantazhe.
Derisa u hap biseda për “lirimin e një prone” në Drenas, Lladrovci tha se kur e lejon Gjykata vepron sipas saj.
“Çdokuj kur ka me liru pronën në momentin që ma lejon gjykata, jo që i hy deri në derë por deri në vijë 0.1 milimetër sepse nuk ka bir nane që më shantazhon mua”, tha Lladrovci në Debat Plus.
“Nuk me intereson me u mundu me mujtë kundërshtarin tim me shantazhe, unë e mujë me punë”, shtoi Lladrovci.