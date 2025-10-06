Lladrovci: Kundërshtarët i mundi me punë, jo me shantazhe

Ramiz Lladrovci, kryetar i Drenasit, i cili po synon edhe një mandat të ri, deklaroi se kundërshtarët i mund me punë dhe jo me shantazhe. Derisa u hap biseda për "lirimin e një prone" në Drenas, Lladrovci tha se kur e lejon Gjykata vepron sipas saj.

06/10/2025 23:43

Ramiz Lladrovci, kryetar i Drenasit, i cili po synon edhe një mandat të ri, deklaroi se kundërshtarët i mund me punë dhe jo me shantazhe.

Derisa u hap biseda për “lirimin e një prone” në Drenas, Lladrovci tha se kur e lejon Gjykata vepron sipas saj.

“Çdokuj kur ka me liru pronën në momentin që ma lejon gjykata, jo që i hy deri në derë por deri në vijë 0.1 milimetër sepse nuk ka bir nane që më shantazhon mua”, tha Lladrovci në Debat Plus.

“Nuk me intereson me u mundu me mujtë kundërshtarin tim me shantazhe, unë e mujë me punë”, shtoi Lladrovci.

“Unë e kam punën, qytetari le të vendosë”, u shpreh tutje Lladrovci.

