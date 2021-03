Lladrovci: Kosova është vend i mundësive

Pas kësaj, Lladrovci tha se janë diskutuar tema të gjera duke filluar nga futbolli, pandemia COVID-19 e deri tek ekonomia dhe politike.

Por ndër të tjerash Ladrovci tha se Kosova është vendi mundësive dhe se historia jonë është kjo çfarë është, transmeton lajmi.net.

Postimi i plotë:

Me Ademin, Albertin, Labinotin, Sylejmanin dhe Qëndrimin, patëm takim mes miqsh ku trajtuam shumë tema, nga futbolli e Covidi, deri te ekonomia dhe politika. Erdhëm në përfundim se vendi ynë ka mundësi të mëdha për sukses, me të rinj e të reja me potencial por edhe me vullnet për të arritur shumë.

Gjithsesi, e kujtuam të djeshmen tonë krenare, por edhe qëndrueshmërinë tonë për të arritur aty ku e kemi vendin, edhe si shtet, edhe si komb në të gjitha fushat.

Kosova, është vend i mundësive që i lakmuan të huajt, prandaj të arriturat tona por edhe historia jonë është kjo çfarë është! Rruga e vetme që na mbetet është ajo që çon përpara.

Respekt!./Lajmi.net/