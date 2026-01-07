Lladrovci: Komuna e Drenasit e mobilizuar pas vërshimeve, nuk ka nevojë për ndërhyrje të FSK-së
Kryetari i Komunës së Drenasit, Ramiz Lladrovci, ka bërë të ditur se institucionet komunale janë mobilizuar menjëherë sapo kanë marrë informacionet e para për vërshimet, me qëllim që t’u dalin në ndihmë qytetarëve të prekur. Ai ka theksuar se një vëmendje e veçantë i është kushtuar trafo-stacionit kryesor të Drenasit, i cili ishte dëmtuar nga…
Lajme
Kryetari i Komunës së Drenasit, Ramiz Lladrovci, ka bërë të ditur se institucionet komunale janë mobilizuar menjëherë sapo kanë marrë informacionet e para për vërshimet, me qëllim që t’u dalin në ndihmë qytetarëve të prekur.
Ai ka theksuar se një vëmendje e veçantë i është kushtuar trafo-stacionit kryesor të Drenasit, i cili ishte dëmtuar nga vërshimet e një dite më parë, ndërsa ekipet komunale kanë ndërhyrë për të parandaluar rreziqe të mëtejshme, raporton lajmi.net
Lladrovci ka bërë të ditur gjithashtu se Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, i ka ofruar Komunës mbështetjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës (FSK), në rast nevoje për ndihmë shtesë. Sidoqoftë, kjo ndihmë nuk është pranuar, pasi sipas kryetarit, situata është nën kontroll.
Më poshtë stroien e përgatitur nga gazetari, Selim Miftari: