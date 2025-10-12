Lladrovci: Këtë fitore ia dedikoi Thaçit, Veselit dhe Krasniqit
Ramiz Lladrovci, kandidati për kryetar të Drenasit nga iniciativa “Për Drenasin Kampion me Ramiz Lladrovcin”, teksa ka shpall fitoren në zgjedhjet lokale të 12 tetorit, tha se këtë fitore ia ka dedikuar ish-krerëve të UÇK-së në Hagë. Simpatizantë të Lladrovcit tashmë kanë dal në sheshin e Drenasit dhe po festojnë. Lladrovci ka falënderuar të gjithë…
Lajme
Ramiz Lladrovci, kandidati për kryetar të Drenasit nga iniciativa “Për Drenasin Kampion me Ramiz Lladrovcin”, teksa ka shpall fitoren në zgjedhjet lokale të 12 tetorit, tha se këtë fitore ia ka dedikuar ish-krerëve të UÇK-së në Hagë.
Simpatizantë të Lladrovcit tashmë kanë dal në sheshin e Drenasit dhe po festojnë.
Lladrovci ka falënderuar të gjithë qytetarët që kanë treguar qetësi, pasi procesi zgjedhor shkoi pa incidente.
“Erdha këtu në sheshin e dëshmorëve, në sheshin Fehmi dhe Xhevë Ladrovci për t’ia dedikuar këtë fitore të madhe presidentit Hashim Thaçi, kryetarit Kadri Veseli, kryetarit, Jakup Krasniqi, Rexhep Selimi dhe gjithë bashkëluftëtarëve tanë. Një falënderim i veçantë i shkon gjithë qytetarëve të Drenasit për disiplinën e 30 ditëve për qetësin për gjithçka kanë bërë që Drenasi të shkoi i qetë dhe pa incidente në zgjedhje”, tha ai.
Sipas rezultateve të KQZ-së në këto zgjedhje po prinë në Drenas Lladrovci me 52.96%, ndërsa pas tij renditet Petrit Hajdari i PDK-së me 38’02%.