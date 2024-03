Lladrovci kërkon ndihmë nga KFOR-i për shuarjen e zjarrit të fabrikës në Drenas

Kryetari i komunës së Drenasit, Ramiz Lladrovci ka kërkuar ndihmë nga institucionet e vendit për shuarjen e zjarrit që kaploi e një fabrikë në këtë komunë.

Lladrovci ka thënë se ndjenë keqardhje për pronarët e fabrikës, dhe ka kërkuar nga institucionet përkatëse, që ta shuajnë zjarrin, pasi kjo mund të shkaktojë katastrofë ekologjike.

“Iu shprehi keqardhje pronarëve të fabrikës të cilëve u është bërë një dëm i madh. Por, siç po e shihni dëmi është më i madh sepse është një dëm ekologjik. Tashmë ne kemi marrë ankesat e parë prej fshatrave, ku fshatarët po dëmtohen nga ky tym që po del nga kjo fabrikë. Unë i kam njoftu edhe institucionet qendrore, e kam njoftu edhe ministrin e Brendshëm, i cili po i ndërmerrë të gjitha masat për të ardhë edhe forca tjera,.

Lladrovci ka kërkuar edhe ndihmën e KFOR-it për që “me helikopterë me ardhë me gjuajt ujë dhe me zvogëlu sa ma pak këtë zjarr”.

“Sot rreth orës 11:00, kemi pranuar informatën për një incident zjarri në një fabrikë në fshatin Korroticë e Epërme të Drenasit. Në vendngjarje janë zjarrfikësit dhe policia të cilët po merren me rastin. Për detaje njoftoheni me kohë”, ka thënë Flora Ahmeti, zëdhënëse e Policisë për rajonin e Prishtinës. /Lajmi.net/