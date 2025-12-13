Lladrovci: Heronjtë tanë, Hashimi, Kadriu, Jakupi, Rexha me shokë që padrejtësisht me akuza të fabrikuara po mbahen në Hagë, i presim të na vinë sa më shpejt të pafajshëm
Kryetari i Komunës së Drenasit, Ramiz Lladrovci, ka theksuar se Ushtria Çlirimtare e Kosovës përfaqëson amanetin dhe energjinë e brezave të tërë në përpjekjen për liri dhe pavarësi. Ai u shpreh se ideali i çlirimtarëve për drejtësi vazhdon të jetë i gjallë edhe sot, transmeton lajmi.net. Sipas Lladrovcit, kjo frymë u reflektua së fundmi edhe…
Lajme
Kryetari i Komunës së Drenasit, Ramiz Lladrovci, ka theksuar se Ushtria Çlirimtare e Kosovës përfaqëson amanetin dhe energjinë e brezave të tërë në përpjekjen për liri dhe pavarësi.
Ai u shpreh se ideali i çlirimtarëve për drejtësi vazhdon të jetë i gjallë edhe sot, transmeton lajmi.net.
Sipas Lladrovcit, kjo frymë u reflektua së fundmi edhe në Shkup, ku u kërkua lirimi dhe kthimi sa më i shpejtë në atdhe i ish-krerëve të UÇK-së që po mbahen në Hagë.
Ai i cilësoi ata si të pafajshëm dhe viktima të akuzave të fabrikuara, duke theksuar se kontributi i tyre ka qenë vendimtar për lirinë e shqiptarëve dhe paqen në rajon.
Në postimin e tij, Lladrovci shkroi se UÇK-ja, e përmbledhur në tri shkronja, u shndërrua në simbol të sakrificës dhe unitetit kombëtar, një arritje historike që, sipas tij, mbetet e gjallë në kujtesën dhe ndërgjegjen e popullit shqiptar.
Postimi i plotë:
Ushtria Çlirimtare e Kosovës, është energjia dhe amaneti i gjeneratave të tëra për liri dhe pavarësi. Kjo arritje e kombit, e përkufizuar në tri shkronja – UÇK, u shndërrua në mrekulli e cila e përfshiu kombin.
Sot, fryma e çlirimtarëve për drejtësi u konkretizua në Shkup, frymë e cila solli liri për shqiptarët dhe paqen në rajon.
Heronjtë tanë të luftës dhe paqes, Hashimi, Kadriu, Jakupi, Rexha me shokë që padrejtësisht me akuza të fabrikuara po mbahen në Hagë, i presim të na vinë sa më shpejt të pafajshëm.
Drejtësi për çlirimtarët!/lajmi.net/