Lladrovci: Fitorja e PDK-së i duhet Kosovës, heronjve të luftës dhe paqes Ramiz Lladrovic ka thënë se Kosovës i duhet fitorja e PDK-së. Në një postim në Facebook ai thotë se fitorja i duhet Kosovës, qytetarëve, heronjve tanë të luftës dhe paqes, transmeton lajmi.net. Ja postimi i tij: