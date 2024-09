Lladrovci: Fitores së PDK-së në Drenas për zgjedhje nacionale i prin kryetari

Kryetari i Komunës së Drenasit, Ramiz Lladrovci ka thënë se Partia Demokratike e Kosovës është “gati për fitoren e madhe” në zgjedhjet e 9 shkurtit 2025.

Lladrovci tha se garës së PDK-së në Drenas në zgjedhjet nacionale do t’i prijë kryetari që “nuk njeh humbje as nuk njeh disfata”, duke thënë se disa “duan të marrin barrën që nuk mund ta bartin”.

“PDK në Drenas, ka tërë kapacitetin për ta drejtuar fushatën, për të organizuar bastionin për fitoren e madhe për zgjedhjet e 9 shkurtit. Qytetarët e komunës së Drenasit, e panë në vepër qeverinë aktuale. Ndryshimi i kësaj qeverisjeje me Kryeministrin e ardhshëm Bedri Hamzën, është e pashmangshme”, shkroi Lladrovci.

Ai ka ftuar të gjithë qytetarët e komunës së Drenasit, të jenë gati për unitet qytetar drejt fitores.

“Shtabin zgjedhor, ashtu sikur praktika deri më sot, e udhëheq kryetari i degës, njëherësh edhe kryetari i komunës, duke mos e anashkaluar profilin apo fuqinë politike të kujtdo qoftë. Pres përkrahje të pa rezervë, për ta vulosur fitoren tonë. Vota e PDK-së, sipas viteve, ka mbetur e palëkundur, përkundër ndryshimit të aktorëve opozitarë. Iniciativat para zgjedhjeve janë në modë dhe jetëshkurtër bashkë me iniciuesit e tyre. As në këto zgjedhje nacionale, fitorja e PDK-së në Drenas nuk mund të ndalet nga askush e as nga keqbërësit që e zmadhojnë veten nëpërmjet servilizmit. Mirëpres përkrahjen për secilën votë, duke mos anashkaluar arritjet tona, organizimin dhe optimizmin e fitores të cilën jemi gati ta realizojmë”, ka shkruar ai. /Lajmi.net/

