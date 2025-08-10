Llaban kishte marrë vendim pro VV-së në 2023, deputetëve nuk iu dëgjua zëri – A e dinin që rrezikonte sigurinë kombëtare edhe atëherë?
Gjyqtari i Gjykatës Kushtetuese, Radomir Llaban u bë temë kryesore diskutimi e ditëve të fundit, e krejt kjo erdhi pasi Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani e tërhoqi kërkesën e saj në Kushtetuese për sqarimin e situatës në Kuvendin e Kosovës.
Ajo të martën tha se Llaban rrezikon sigurinë kombëtare dhe se për të njëjtin kanë pranuar informacione zyrtare.
E në lidhje me këtë gjyqtar, e ashpër ishte sot edhe ministrja e Drejtësisë në detyrë, Albulena Haxhiu e cila tha se dyshohet që i njëjti bashkëpunon me BIA-në dhe Radojiçiqin.
“Radomir Llaban kishte kaluar provimin e noterisë, por informacionet që kisha pranuar nga AKI-ja ishin serioze, shqetësuese dhe të mjaftueshme për të refuzuar emërimin e tij. Ky rast besohet të jetë momenti kur BIA e ka komprometuar dhe ia ka organizuar zhvendosjen në Kosovë. Serbia historikisht ka përdorur dhe përdor edhe sot agjenturën për ta shtrirë ndikimin në çdo vend fqinj, e sidomos në Kosovë. Llaban ka raporte të afërta me kryeterroristin Milan Radoiçiq,” tha ajo, duke e konsideruar këtë si dëshmi të mëtejshme të rrezikshmërisë së përfshirjes së tij në një prej institucioneve më të rëndësishme të vendit.
Por, i njëjti gjyqtar ishte pjesë e Gjykatës Kushtetuese, në vitin 2023 ku vendosën pro VV-së, në kërkesën e dorëzuar në Kushtetuese nga 12 deputetë të PDK-së.
Atëherë Abelard Tahiri dhe 12 deputetë të tjerë, kishin dërguar në Kushtetuese një kërkesë, ku e kontestonin seancën e 13 korrikut 2023, të cilën Glauk Konjufca e kishte thirrur pa u konsultuar me kryesinë e Kuvendit dhe e kishte caktuar për në orën 10:00.
Por, Gjykata Kushtetuese, ku gjyqtar raportues ishte Radomir Llaban kishte vendosur se “nuk ka çështje kushtetuese”.
Në lidhje me këtë, ka dhënë detaje gazetari Lirim Mehmetaj i cili sot përmes një postimi në Facebook tha se Vetëvendosja në këtë rast nuk bën zë fare dhe e feston vendimin.
“Por, duke parë se këta paskan pasur informacione për këtë gjyqtar, atëherë këtu mund të ngritët aludimi se këta kanë qenë duke e shtantazhuar gjatë gjithë kohës, meqë informatat publike i bënë për të vetëm pasi doli vendimi që nuk iu konvenoi. Këtu duhet hetim i menjëhershëm, për të kuptuar se si Vetëvendosja i ka përdorur informacionet e marra nga organet e shtetit për shërbime partiake”, ka shkruar Mehmetaj. /Lajmi.net/