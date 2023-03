Liverpooli rikthehet te fitorja, mposht Wolves

Liverpooli ka gjetur rrugën e fitores në Premier Ligë.

‘Reds’ mposhtën 2:0 skuadrën e Wolves, shkruan lajmi.net.

Gjatë gjithë takimit ekipi i Jurgen Klopp treguan paraqitje më të mirë.

Pavarësisht lojës dhe rasteve të krijuara pjesa e parë u mbyll pa gola.

Edhe në 45 minutat e dytë ‘Reds’ vazhduan të kërkojnë golin.

Atë e gjetën në minutën e 66’ me anë Darwin Nunez, por VAR e anuloi pasi kishte faull.

Kjo nuk demoralizoi ekipin vendas, dhe vazhduan ndeshjen drejt sulmit në portën e Wolves.

Rezultatin e zhbllokoi Virgil van Dija, pasi realizoi gol në minutën e 73’.

Liverpooli u treguan efikas përsëri duke dyfishuar shifrat në minutën e 77’, me anë të Mohamed Salah.

Me këtë fitore ‘Reds’ ndodhen në vendin e gjashtë me 39 pikë, kurse Wolves pozicionohen në vendin e 15 me 24 gjithsej./Lajmi.net/