Liverpooli ndalet sërish – Crystal Palace i merr pikë në ‘Anfield’ Liverpool ka ndarë pikët me Crystal Palace 1:1 përfundoi ndeshja në ‘Anfield’, përcjell lajmi.net. Në 45 minutat e para ishin vendasit që dominuan në çdo aspekt lojën, por jo edhe me gola, pasi nuk arritën të tundin rrjetën e Crystal Palace. Liverpooli kishin disa mundësi të realizonin me Darwin Nunez, Harvey Elliott dhe Mohamed Salah,…