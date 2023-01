Liverpooli kërkon të nisë me fitore vitin 2023, udhëton te Brentfordi Liverpooli vazhdon me ndeshjen e radhës sot. Ata do udhëtojnë drejt skuadrës së Brentford, shkruan lajmi.net. ‘Reds’ e nisën mirë pjesën e dytë të sezonit, pas mposhtën 3:1 Aston Villan. Më pas 2:1 triumfuan ndaj Leicester City. Brentford në anën tjetër barazuan 2:2 me Tottenham Hotspur dhe mposhtën 2:0 West Ham United. Të dy skuadrat…