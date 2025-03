Liverpooli fiton me stil ‘parisien’ ndaj PSG-së në Ligën e Kampionëve Gjigantët evropianë i kanë fituar duelet përkatëse në të tetën e finales së Ligës së Kampionëve. Liverpooli e fitoi derbin me Paris Saint-Germainin në “Parkun e Princave” me rezultat 1:0. Parisienët e dominuan totalisht lojën duke krijuar shumë raste, por hero i “Reds” ishte portieri Alison Becker, me disa pritje të jashtëzakonshme. Ndërkaq, golin e…