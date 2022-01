Liverpooli dhe Chelsea mund të detyrohen të luajnë në stadiume neutrale në raundin e 16 të LK

Reds do të përballen me Interin, ndërsa Blutë do të përballen me Lille në dy ndeshjet e raundit të 16 të fundit të kompeticionit.

Por UEFA-s i është paraqitur një ‘dhimbje koke’ pasi qeveria italiane dhe franceze së shpejti do t’u kërkojnë të gjithë sportistëve profesionistë dhe amatorë që të kenë një pasaportë për koronavirusin për të hyrë në stadium.

Kjo mund të jetë një problem për klubet e Premier League për shkak të shkallës së ulët të vaksinimit të lojtarëve të tyre.

Organi qeverisës i futbollit evropian heziton të prezantojë vaksinime të detyrueshme, sepse disponueshmëria dhe përdorimi i vaksinës ndryshon në mënyrë drastike në të gjithë kontinentin.

Kjo sipas ‘Daily Mail’, e cila raporton se lojtarët e pavaksinuar të Chelsea dhe Liverpool do të trajtohen sikur të kishin rezultuar pozitivë për Covid dhe të pengoheshin të luanin në ndeshjet jashtë vendit sipas rregulloreve të ardhshme franceze dhe italiane, të cilat do të futen në janar.

Rregullat e UEFA-s diktojnë që 13 lojtarë duke përfshirë një portier duhet të jenë të disponueshëm për të përmbushur një ndeshje, por këto kufizime të reja mund të lënë skuadrat të varfërohen.

Prandaj, ata janë të gatshëm të eksplorojnë mundësinë e luajtjes së këtyre lojërave në stadiume neutrale në vendet alternative ku nuk kërkohen pasaporta të koronavirusit për të marrë hyrjen.

Vendet neutrale u përdorën në shumë raste në Ligën e Kampionëve të sezonit të kaluar për shkak të kufizimeve të udhëtimit të vendosura nga qeveri të ndryshme evropiane gjatë pandemisë.

Trajneri i Liverpool-it, Jurgen Klopp, ka qenë i zëshëm duke bërë thirrje që lojtarët të vaksinohen dhe ai madje paralajmëroi se nuk do të nënshkruajë me ata që refuzojnë të bëjnë goditjen.

“Ne nuk jemi afër nënshkrimit të një lojtari, por, po, do të ishte me ndikim, padyshim”, tha gjermani.

“Nëse një lojtar nuk është i vaksinuar fare, ai është një kërcënim i vazhdueshëm për të gjithë ne. Ai nuk dëshiron të jetë një kërcënim, sigurisht.

“Nuk është se ai mendon, ‘O Zot, nuk më interesojnë të tjerët’, por ai është dhe ne duhet të gjejmë skenarë të ndryshëm”.

Në të kundërt, trajneri i Chelseat, Thomas Tuchel, këmbëngul se është e gabuar të “tregosh me gisht” lojtarët që nuk janë vaksinuar kundër virusit.

“Unë nuk dua të përfshihem në drejtimin e gishtave dhe fillimin e gjuetisë për njerëzit e pavaksinuar. Kjo është një zgjedhje për të bërë,” tha Tuchel.

“Mund të ketë rregulla rreth kësaj. Ju duhet të jetoni me pasojat. Por ne nuk mund t’i detyrojmë njerëzit të vaksinohen”, kishte deklaruar Tuchel. /Lajmi.net/