Liverpooli bën gati paratë për sulmuesin që kushton 100 milionë euro

Arne Slot, trajneri i ri i Liverpool për sezonin e ardhshëm, ka filluar tashmë të ndikojë në planifikimin sportiv të klubit.

Sipas informacioneve nga Anglia, trajneri holandez i ka kërkuar drejtuesve të “The Reds” transferimin e Marcus Thuram, sulmuesit të Interit që është aktualisht në formë të shkëlqyer në futbollin italian.

Thuram, 26 vjeç, ka qenë një nga lojtarët më të spikatur këtë sezon në Serie A, duke luajtur një rol kyç në skemat sulmuese të Simone Inzaghit.

Forca e tij fizike, lëvizshmëria dhe aftësia për të lidhur lojën e kanë bërë një sulmues të kompletuar – cilësi që Slot i vlerëson shumë për repartin e sulmit te Liverpooli.

Kjo nuk është hera e parë që Anfield ka shfaqur interes për lojtarin francez; ata kishin pyetur për të edhe gjatë merkatos së verës së kaluar, por në fund ai u transferua te Inter si lojtar i lirë.

Tani situata është ndryshe. Vlera e lojtarit në treg është rreth 80 milionë euro, por klubi italian nuk është i gatshëm ta lëshojë për më pak se 100 milionë euro, një shifër që pasqyron rëndësinë që ka Thuram te Interi.

Liverpooli, nga ana tjetër, po përgatitet për një rindërtim të mundshëm të repartit ofensiv në vitin 2025 dhe e sheh Thuram si përforcimin ideal për ta udhëhequr këtë projekt të ri. Me Slot në drejtim dhe me ambiciet e zakonshme në Anfield, gjithçka tregon se ndjekja për sulmuesin francez do të jetë një nga temat kryesore të verës.