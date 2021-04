Liverpooli arrin fitore të thellë ndaj Arsenalit në “Emirates”

Pjesa e parë përfundoi pa gola në “Emirates”, skuadrat nuk arritën të “tundin” rrjetën e kundërshtarëve, shkruan lajmi.net.

Por, në pjesën e dytë, Diogo Jota shënoi gol, portugezi realizoi në min (64′), për të zhbllokuar rezultatin.

Pas vetëm katër minutash, Mohamed Salah shënoi golin e dytë për Liverpoolin.

Salah shënoi gol në min (68’).

Goditjen përfundimtare për “The Reds” e dha Diogo Jota.

Portugezi shënoi golin e dytë personal këtë ndeshje, Jota shënoi në min (82’).

Rezultati përfundimtar, Arsenal 0-3 Liverpool./Lajmi.net/

⚽️ GOAL!! Liverpool finally score thanks to Jota. Liverpool 1-0 Arsenal #ARSLIV #LFC pic.twitter.com/oT290j5sBc

Salah’s brilliant goal. Sat Gabriel down and nutmegs the goalie #ARSLIV pic.twitter.com/gvZmu53CWd

The Goal of Diogo Jota for Liverpool in video ! 🤯🎥#ARSLIV #LFC 🔴 pic.twitter.com/7EuwqdY0Oz

— Liverpool FC 🔴 (@Reds_ENG) April 3, 2021