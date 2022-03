Liverpool të interesuar për Otavio

‘Reds’ po kërkon të freskojë mesfushën, si opsion kanë portugezin Otavio.

Sipas ‘Goal’, Jurgen Klopp, mendon se 27 vjeçari do të përshtatej me stilin e lojës së tij, prandaj do të shkojnë pas tij gjatë verës, transmeton lajmi.net.

Otavio ka kontratë me Porto deri në vitin 2024 dhe ka një klauzolë largimi 25 milionë euro.

Mbetet të shihet bë fund të sezonit se a do të transferohet portugezi në ‘Anfield’, apo do vazhdojë me Porton./Lajmi.net/