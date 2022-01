Liverpool pranë nënshkrimit me Carvalho

“Reds” e vlerësojnë talentin si një ndër yjet e së ardhmes, andaj edhe kanë ofruar shtatë milionë euro, transmeton lajmi.net.

Eksperti i transferimeve, Fabrizio Romano raporton se negociatat janë në fazën përfundimtare dhe që marrëveshja mund të realizohet në orët e ardhshme.

Sidoqoftë, Fulham dëshiron ta mbajë Carvalho deri në fundin e sezonit, që t’iu ndihmojë për objektivat e vendosur.

Talks between Liverpool and Fulham for Fabio Carvalho will now enter into final stages. €7m proposal on the table confirmed but structure of the deal to be discussed – payment terms, installments and more. 🔴🇵🇹 #LFC

Fulham want Carvalho to stay on loan until end of the season. pic.twitter.com/KNwHKi35xB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2022