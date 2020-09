Liverpool përgatit një tjetër ofertë për Thiago Alcantaran

Edhe pse lojtari ka shprehur dëshirën për të qëndruar te bavarezët gjasat që ai të largohet në këtë merkato janë të mëdha.

Mesfushorit spanjoll i përfundon kontrata me kampionët e Evropës në fund të sezonit të ardhshëm dhe gjermanët do detyrohen ta shesin nëse nuk vjen rinovimi, pasi nuk mund ta humbasin 29-vjeçarin me parametra zero.

Liverpool dhe Manchester United janë në garë për Thiagon, me kampionët e Anglisë në “pole”.

Mediet spanjolle raportojnë se lojtari do të kalojë në “Anfield” ditët e fundit të merkatos. Jurgen Klopp e do në skuadër dhe Liverpool po përgatit ofertën finale për klubin bavarez, ofertë që mund të variojë nga 40 deri në 50 milionë euro. /Lajmi.net/