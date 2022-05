Liverpool në ndjekje të City luan sot ndaj Aston Villa – Barcelona konteston pikët me Celta Vigon

Skuadra e Liverpool luan sot në udhëtim kundër skuadrës së Aston Villa, në kërkim të tri pikëve që do ta mbanin në hap me Manchester Cityn, shkruan lajmi.net.

‘Reds’ janë në kuotën e 83 pikëve dhe në një fitore të mundshme do të barazoheshin me Cityn, ndonëse do të kishin një lojë më shumë të luajtur.

Aston Villa në anën tjetër vjen nga pozita e 11, me 43 pikë të tubuara. Të udhëhequrit e Steven Gerrard vështirë se do të arrijnë ta ndalin skuadrën e Jurgen Klopp. Ndeshja do të luhet me fillim nga ora 21:00.

Sonte luhet edhe ndeshja mes Barcelonës dhe Celta Vigo, në tempullin e ‘Blaugranave’, ‘Camp Nou’.

Skuadra e Xavi Hernandez futet nga pozita e dytë dhe tashmë e relaksuar pasi ka siguruar kualifikimin në Champions League.

Kjo ndeshje luhet me fillim nga ora 21:30. /Lajmi.net/