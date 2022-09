Liverpool mban interesimin për Douglas Luiz Liverpool do të vazhdojnë tentimet për Douglas Luiz. ‘Reds’ janë me probleme të mëdha në repartin e mesfushës dhe janë duke mbajtur nën vëzhgim mesfushorin e Aston Villa, Douglas Luiz. Sipas raportimeve të ‘Express’, Liverpool do të bëjnë një lëvizje për Luiz gjatë merkatos së janarit, përcjell lajmi.net. Skuadra e Jurgen Klopp mund të konsiderojë…