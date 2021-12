Liverpool interesohet për yllin që e kërkon Arsenali

Zvicerani ka impresionuar në Bundesliga, me “Fussball Transfers” që zbulon se Arsenal gjithashtu është në pozitë të ofertë në garë për shërbimet e mesfushorit, transmeton lajmi.net.

“Topçinjtë” duan të kompletojë transferimin e Zakaria, pasi Thomas Partey nuk ka gjetur formën më të mirë, derisa Granit Xhaka dhe Mohamed Elneny kanë pësuar lëndime të shpeshta.

Eksperti i transferimeve, Fabrizio Romano zbulon se Liverpool ka pyetur për mesfushorin, derisa interesim kanë edhe dy gjigantët e tjerë evropianë, si Juventus dhe Barcelona.

“Denis Zakaria ka pasur oferta të shumta javët e fundit, që i skadon kontrata në vitin 2022. Ai së fundmi ka ndryshuar agjent, Bayern i është bashkuar garës dhe Liverpool gjithashtu ka pyetur për informata. Juventus dhe Barcelona kanë interesim”, shkroi ai.

Denis Zakaria has received many approaches in the last weeks, out of contract in 2022. He recently changed his agent – Bayern have joined the race, also Liverpool asked for information since he’s with Hasan Cetinkaya. 🔴 #transfers

Juventus and Barça still interested. Open race. pic.twitter.com/UfMrr0AOWs

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 7, 2021