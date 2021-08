Liverpool falënderon Shaqirin me një video të bukur

Shqiptari do t’i bashkohet Lyon, me të cilët ka arritur marrëveshje trevjeçare, shkruan lajmi.net.

Pas tre viteve në “Anfield”, Shaqiri kalon në Ligue 1 ku do të këtë më shumë minuta.

Liverpool ka publikuar një video një minutëshe me golat e Shaqirit duke e falënderuar për kontributin e dhënë.

“Faleminderit për kujtimet si bos, Shaq”, shkroi klubi.

Thank you for the boss memories, Shaq ❤️ pic.twitter.com/xMisEjYyXJ

— Liverpool FC (@LFC) August 23, 2021