Liverpool do t’i ofrojë Jotas kontratë të re Skuadra e Liverpool do t’i bëjë një ofertë të re lojtarit portugez, Diogo Jota. ‘Telegraph’ shkruan se ‘Reds’ do t’i ofrojnë Diogo Jotas rinovim kontrate, përcjell lajmi.net. Lojtari ka qenë nga pikat kyçe në rotacionet e Jurgen Klopp sezonin e kaluar, duke marrë shumë minuta para Roberto Firminos. Paraqitjet e mira kanë bindur drejtuesit në…