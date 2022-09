Liverpool do të përpiqet të nënshkruajë me Valverden, në vitin 2023 Liverpooli po kërkon të marrë shërbimet e yllit të Real Madridit, Federico Valverde. Valverde është një nga mesfushorët më të komentuar të momentit. Uruguaiani po kalon në një periudhë fenomenale me Realin, andaj edhe disa klube po e monitorojnë atë. Sipas lajmeve që po qarkullojnë në Angli, Liverpool thuhet se do të provojë përsëri verën…