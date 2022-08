Liverpool – Bournemouth, formacionet zyrtare Janë publikuar formacionet zyrtare për ndeshjen Liverpool – Bournemouth ndeshje kjo e vlefshme për Premier League. “Të Kuqtë” do ta kërkojnë sot trepikëshin e parë në “Anfield Road”, transmeton lajmi.net. Bournemouth në anën tjetër do të ishte e kënaqur edhe me një barazim. Më poshtë gjeni formacionet zyrtare të të dyja skuadrave. /Lajmi.net/