Liverpool bëhet skuadra e parë në histori të futbollit anglez që fiton 2,000 ndeshje në ligë

“Të Kuqtë” triumfuan me golat e Jotas, Salah e Trent Arnold.

Me fitoren e arritur, Liverpooli e regjistroi fitoren e gjashtë me radhë në ligë, duke e mbajtur kështu hapin me Man Cityn në kryesimin e renditjes tabelare me vetëm një pikë më pak se “Qytetarët”.

Sidoqoftë, me këtë fitore “Reds” kanë arritur diçka tjetër historike.

Ata janë bërë skuadra e parë në histori të futbollit anglez që mbledhin 2,000 pikë në ligën elitare.

2000 – Liverpool have now won 2,000 top-flight games, the first club to reach the milestone in English football league history. Disco. #LIVNEW — OptaJoe (@OptaJoe) December 16, 2021

Në vendin e dytë vjen Arsenali që ka 1927 pikë, dhe e treta Evertoni me 1,872 pikë.

Më poshtë gjeni listën e plotë të skuadrave me më së shumti pikë të mbledhura në kampionatin anglez që nga themelimi i kësaj gare.

🔴 Most top division wins in English Football: 1️⃣ Liverpool – 2000

2️⃣ Arsenal – 1927

3️⃣ Everton – 1872

4️⃣ Man Utd – 1857

5️⃣ Aston Villa – 1675

6️⃣ Man City – 1518

7️⃣ Spurs – 1452

8️⃣ Chelsea – 1436

9️⃣ Newcastle – 1361

🔟 Sunderland – 1260 England’s greatest ever team? pic.twitter.com/L0FQwBODzE — 10bet (@10betSports) December 16, 2021

/Lajmi.net/