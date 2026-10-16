LIVE- Policia hedh ujë drejt protestuesve, eskalon situata tek Ministria e Arsimit
Situatë e tensionuar vazhdon të jetë në Tiranë në ditën e katër të protestës. Derisa në qendër të qytetit po vazhdojnë përplasjet e protestuesve, ndezja e zjarreve dhe thyerja e bizneseve situatë edhe më e rënduar tani për tani është tek objetki i Ministrisë së Arsimit. Protestuesit janë mbledhur para këtij objekti derisa Policia ka…
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Situatë e tensionuar vazhdon të jetë në Tiranë në ditën e katër të protestës.
Derisa në qendër të qytetit po vazhdojnë përplasjet e protestuesve, ndezja e zjarreve dhe thyerja e bizneseve situatë edhe më e rënduar tani për tani është tek objetki i Ministrisë së Arsimit.
Protestuesit janë mbledhur para këtij objekti derisa Policia ka hedhur ujë në drejtim të rpotestuesve për të tentuar që t’i shpërndajë ata, raporton lajmi.net.
Po ashtu një formë e re proteste po zhvillohet këtë të premte përpara Ministrisë së Arsimit, ku një grup vajzash janë vendosur në rreshtin e parë, të lidhura krah për krah me njëra-tjetrën. Të rreshtuara krah për krah, vajzat brohorasin njëzëri.
Sipas pamjeve, vajzat i paraprijnë protestës dhe marshojnë drejt Ministrisë së Arsimit, aty ku më herët janë shënuar disa përplasje.
Kjo është një skemë ndryshe nga ditët e tjera të protestës, pasi këtë herë vajzat kanë vendosur të jenë në krye të marshimit, duke brohoritur në drejtim të policisë: “Turp, turp!”/Lajmi.net/