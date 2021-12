LIVE Hedhja e shortit në Ligën e Kombeve – Italia, Anglia dhe Gjermania në një grup të njëjtë

Tashmë janë kompletuar shortet e Ligave A, B dhe C, gjersa ka mbetur vetëm edhe Liga D.

Kosova është pozicionuar në C2 ku do ta ketë në short Greqinë, Qipron/Estoninë dhe Irlandën Veriore, ndërkohë që Shqipëria do të duelojë në B2 ku do ta ketë përballë Islandën, Rusinë dhe Izraelin.

Ndërkohë në Ligën A kryesore do të ketë ballafaqime mjaft interesante pasi në A3 do të jenë në të njëjtin grup Italia, Gjermania dhe Anglia.

Më poshtë mund t’i shihni shortet e plota deri më tani.

Liga A

Liga B

Liga C

/Lajmi.net/