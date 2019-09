LIVE: Dita e fundit e afatit kalimtar veror

Dritarja e transferimeve mbetet e hapur në Bundesligë, Serie A, La Liga dhe Ligue 1, pasi në Premierligë përfundoi më 8 gusht.

Skuadrat gjermane do të mund të transferojnë futbollistë deri në ora 18:00, ndërsa ato italiane kanë kohë katër orë më shumë, pasi afati mbyllet në ora 22:00.

Ndërkohë afati kalimtar në La Liga dhe Ligue 1 mbyllet në ora 00:00.

Lajmi.net do ju mbajë të informuar me më të rejat e fundit rreth transferimeve në kampionatet e mëdha evropiane në këtë artikull, i cili do përditësohet me lajmet e fundit:

18:58 – ZYRTARE: Konoplyanka kalon tek Shakhtar. Lojtari ka nënshkruar marrëveshje tri vjeçare me skuadrën.

18:55 – ZYRTARE: Chicharito zyrtarizohet tek Sevilla. Skuadra spanjolle ka paguar 8 milionë euro për shërbimet e lojtarit.

18:46 – Icardi kalon me sukses testet mjekësore tek PSG.

18:35 – ZYRTARE: Fenerbahce nënshkruan me Luis Gustavo. Mesfushori brazilian do të ketë shok skuadre Vedat Muriqin e kombëtares së Kosovës.

18:34 – ZYRTARE: Rafinha kalon tek Celta Vigo

Rafinha është larguar nga skuadra e Barcelonës.

Ylli brazilian i Barcelonës, Rafinha Alcantara, ka gjetur skuadër të re, pak orë para mbylljes së merkatos.

Lojtari do t’i bashkohet Celtas, në formë huazimi, për një sezon, raporton lajmi.net.

Celta do t’i paguajë Barcelonës rreth 1.5 milionë euro për shërbimet e mesfushorit.

Emri i Rafinha lidhej edhe me një kalim të mundshëm tek Valencia, por Celta finalizoi gjithçka, duke iu përshtatur kushteve të kampionëve të La Liga.

18:33 – Hetemaj transferohet tek Benevento

18:30 ZYRTARE: Milan nënshkruan me Ante Rebic

Skuadra e Milan ka zyrtarizuar transferimin e Ante Rebic.

Milan ka kryer një prej transferimeve më të mira të skuadrës në këtë afat kalimtar, duke siguruar nënshkrimin e kroatit Rebic, raporton lajmi.net.

Rebic ka kaluar tek Milan vetëm në orët e fundit të afatit kalimtar, në një marrëveshje që përfshiu edhe portugezin Andre Silva.

Silva pati disa probleme me testet mjekësore duke ngjallur një frikë dështimi të marrëveshjes, por në fund gjithçka shkoi sipas planeve.

18:30 ZYRTARE: Samir Ujkani transferohet në Serie A

Samir Ujkani është bërë me skuadër të re.

Portieri i kombëtares së Kosovës, Samir Ujkani, ka ndërruar skuadër në orët e fundit të merkatos së verës.

Gardiani kosovar i është bashkuar skuadrës nga Serie A, Torino, raporton lajmi.net.

Ujkani nuk pritet të ketë pozitën e titullarit tek Torino, gjithsesi, niveli i stërvitjeve do të jetë më i lartë.

18:18 – ZYRTARE: Patrik Shick nënshkruan me Leipzig. Skuadra gjermane ka paguar 3.5 milionë euro për huazimin e lojtarit, me opsion blerjeje për 28-29 milionë euro.

18:03 – ZYRTARE: Navas kalon tek PSG

Është zyrtarizuar transferimi i Keylor Navas tek PSG.

Paris Saint Germain ka arritur marrëveshje me portierin e Real Madrid, Keylor Navas, raporton lajmi.net.

Navas i është bashkuar skuadrës së PSG, pas pesë viteve të kaluara tek Real Madrid, ku fitoi tri herë Ligën e Kampionëve.

Më herët, Areola ka kaluar nga PSG tek Reali.

17:53 – Ante Rebic është lojtar i Milan. [Sky Italy]

17:38 – Icardi i është nënshtruar testeve mjekësore tek PSG, para kompletimit të kalimit në formë huazimi, tek kampionët e Ligue 1. [Sky Italy]

17:35 – ZYRTARE: Galatasaray nënshkruan me Florin Andone të Brighton. Lojtari kalon si i huazuar për një sezon.

17:33 – ZYRTARE: Asmir Begovic largohet nga Bournemouth, bashkohet me Qarabag në formë huazimi për një sezon.

17:30 – Rakitic nuk largohet nga Barcelona. S’ka marrëveshje me Juventus [Cat radio].

17:26 – ZYRTARE: Roma nënshkruan me Nikola Kalinic.

17:00 – Roma do t’i paguajë Arsenali një shifër prej 3 milionë euro, për huazimin e Henrikh Mkhitaryan [Sky Italia]

16:48 – Fiorentina hap bisedimet për Hatem Ben Arfa. Pritet lëvizja në minutat e fundit të merkatos.

16:44 – ZYRTARE: Juventus nënshkruan me 21 vjeçarin nga Korea e Veriut, Han Kwang – Son. Mbetet të shihet nëse ai do të kalojë tek skuadra U23, apo do të huazohet tek ndonjë skuadër, para orës 21:00.

16:38 – Wanda Nara dhe Mauro Icardi kanë mbërritur në zyrat e PSG. Pak momente na ndajnë nga zyrtarizimi i huazimit të lojtarit.

16:35 – ZYRTARE: Areola portier i Real Madrid

Është zyrtarizuar kalimi i Alphonse Areola tek Real Madrid.

Edhe pse skuadra akoma nuk ka bërë njoftimin për zyrtarizimin e lojtarit, ‘Marca’ shkruan se portieri është futur në regjistrin e lojtarëve të La Liga, transmeton lajmi.net.

Francezi ka kaluar testet mjekësore me ‘Los Blancos’ gjatë vikendit të kaluar dhe do të jetë në ‘Santiago Bernabeu’ në formë huazimi.

Keylor Navas pritet të zyrtarizohet tek PSG në orët/minutat e ardhshme. /Lajmi.net/

16:15 – ZYRTARE: Sevilla nënshkruan me portierin Yassine Bounou. Portieri do të transferohet nga Girona, në formë huazimi.

15:43 – ZYRTARE: Atalanta nënshkruan me mbrojtësin Simon Kjaer.

15:27 – ZYRTARE: Baba Rahman huazohet për një sezon te Mallorca nga Chelsea.

15:13 – Juventus refuzon ofertën e PSG për mbrojtësin Mattia De Sciglio.

15:06 – Tuttosport raporton se Juventus ka rënë dakord me Bayern Munich për huazimin e Jerome Boateng. Tashmë pritet vetëm të jepet drita e gjelbërt për zyrtarizimin e tij.

14:50 – Lind ide e re mes Barcelonës dhe Juventusit. Klubet janë duke negociuar për shkëmbimin e dyshes Ivan Rakitic – Federico Bernardeschi.

14:33 – Mesfushori i Shakhtar Donetsk, Taison nuk do të kalojë te Milan. ‘Rossonerët’ kanë refuzuar të paguajnë 30 milionë euro e kërkuara nga ekipi ukrainas.

14:14 – Trajneri i Rangers, Steven Gerrard mohon interesimin për mesfushorin e Manchester Cityt, Phil Foden.

14:02 – Portieri i Kombëtares së Kosovës, Samir Ujkani bëhet me skuadër të re. 31-vjeçari largohet nga Rizespor pas vetëm një sezoni dhe do të kalojë në Torino.

13:45 – Henrikh Mkhitaryan i nënshtrohet testeve mjekësore te Roma.

Visite mediche per Mkhitaryan 🥼 pic.twitter.com/1B2E40u4VO — AS Roma (@OfficialASRoma) September 2, 2019

12:57 – Nga momenti në moment pritet zyrtarizimi i shkëmbimit mes AC Milan dhe Eintracht Frankfurt. Ante Rebic do luajë në Serie A, ndërsa Andre Silva kalon në Bundesliga, si huazime me të drejtë blerje.

12:40 – Mauro Icardi niset për në Paris. Pas pak orësh do zyrtarizohet edhe huazimi i tij te kampioni i Ligue 1.

12:27 – Henkrikh Mkhitaryan arrin në Romë, para zyrtarizimit të huazimit të tij nga Arsenali.

Henrikh Mkhitaryan has arrived in Rome… ✈️👋 pic.twitter.com/APvE8igkMp — AS Roma English (@ASRomaEN) September 2, 2019

12:22 – Dy ‘të harruarit’ e Chelseat, Kenedy dhe Baba Rahman janë afër huazimit në La Liga, te Getafe respektivisht Mallorca. Fillimisht ata do të rinovojnë kontratën me ‘Blutë’, para se të kalojnë në Spanjë.

12:16 – ZYRTARE: Javier Hernandez ‘Chicharito’ kompleton transferimin te Sevilla. Sulmuesi meksikan u largua nga West Ham për 8 milion euro.

12:05 – AC Milan ka kontaktuar Shakhtar Donetsk për mesfushorin Taison. Ky i fundit ka shënuar dy gola dhe ka ndihmuar me tre asistime në katër ndeshjet e fundit të ekipit ukrainas.

11:59 – Anësori i PSG, Jese Rodriguez pranë kompletimit të marrëveshjes me Celta Vigon.

11:55 – Dejan Lovren nuk do të largohet nga Liverpool. Mbrojtësi kroat ishte i lidhur me një kalim në Serie A, por Sky Sports raporton se ai do qëndrojë së paku edhe një sezon në ‘Anfield’.

11:11 – ZYRTARE: Dështimi i Manchester United, Matteo Darmian rikthehet në Serie A te Parma. Ai ka nënshkruar kontratë pesë-vjeçarë dhe i ka kushtuar klubit italian 1.5 milion euro.