Lista Serbe propagandon edhe të premtën: Njësitet e Kurtit frikësuan pacientët duke hyrë brutalisht në spital

Aksionin e sotëm të Policisë së Kosovës në komunat veriore e ka kundërshtuar Lista Srpska, e cila e pretendon se njësitë speciale të PK-së “kanë hyrë brutalisht në Qendrën Spitalore Klinike në Mitrovicë”.

Kjo parti ka vazhduar retorikën propaganduese se policia po i terrorizon serbët e Kosovës, duke thënë se sot ka penguar dhe ka shqetësuar pacientët në këtë klinikë.

“Sot, në orët e hershme të mëngjesit, njësitet speciale të Kurtit, të cilat janë të pranishme ilegalisht në veri të Kosovës hynë brutalisht në Qendrën Spitalore Klinike në Mitrovicë dhe me atë rast rrënuan disa nga dhomat me forcë dhe me brutalitet të tepruar ka penguar punën e punonjësve shëndetësorë dhe ka frikësuar pacientët që po i nënshtrohen trajtimit spitalor në këtë institucion”.

Po ashtu, Lista Srpska ankohet që bastisje u kryen edhe në disa prona të nënkryetarit të saj, Milan Radojiçiq.

“Paralelisht me këtë bastisje, një bastisje brutale është bërë edhe në disa objekte private në veri të Kosovës dhe ne ende jemi duke mbledhur të dhëna për këto bastisje. Gjatë këtij aksioni brutal të forcave speciale të Kurtit është bllokuar rruga që të çon në kopshtin e fëmijëve, përkatësisht në institucionin parashkollor “Danica Jaramaz” dhe shkollën fillore “Sveti Sava”. Mësuesit dhe edukatorët nuk mund të shkonin në vendet e tyre të punës, fëmijët ishin të tmerruar dhe prindërit e shqetësuar nuk lejoheshin t’i çonin fëmijët e tyre në kopsht ose në klasa”.

Lista Srpska po ashtu kritikon EULEX-in se ka qëndruar si vëzhgues derisa Policia e Kosovës ka kryer bastisjet.

“Është e qartë se regjimi i Kurtit tani po i shfrytëzon ngjarjet tragjike nga Banjska për të justifikuar të gjitha aktivitetet antiserbe në Kosovë, si dhe për të vazhduar keqtrajtimin e mëtejshëm të qytetarëve tanë. Duhet të theksohet se anëtarët e EULEX-it i kanë ndjekur të gjitha këto inkursione brutale nga një distancë prej dhjetëra metrash, absolutisht të painteresuar për të parandaluar keqtrajtimin e popullit serb apo për t’u përfshirë aktivisht dhe për të parandaluar veprimet ilegale të slautëve të Kurtit”.

Kësaj deklarate i ka bërë jehonë edhe institucioni i ashtuquajtur Zyra për Kosovën në qeverinë serbe në Beograd.

Ajo tha se “njësitë speciale në gjendje terrori” thyen derën në hyrje, plaçkitën disa dhoma dhe “të armatosur deri në dhëmbë, marshuan nëpër këtë objekt shëndetësor qendror serb në Kosovë”.