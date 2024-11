Lista Serbe e ka uruar Donald Trumpin për fitoren në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me besimin se marrëdhëniet dhe bashkëpunimi i mirë mes SHBA-së dhe Serbisë, të ndërtuara në mandatin e parë, do të përmirësohen dhe forcohen më tej.

Ky subjekt politike serb i Kosovës në Facebook ka shprehur besimin dhe pritshmërinë se pozita dhe problemet e popullit serb në Kosovë do të jenë edhe më tepër në fokus.

Lista Serbe, pret që administrata Trump të insistojë për themelimin e Asociacionit raporton Rtk.

“Ne jemi të bindur se administrata e presidentit Trump nuk do të lejojë vazhdimin e persekutimit sistematik të popullit serb nga vatrat shekullore në Kosovë, si dhe se do të insistojnë në respektimin e të drejtave themelore njerëzore dhe politike të popullit serb, si dhe të gjitha marrëveshjet e nënshkruara, veçanërisht ajo që ka të bëjë me formimin e Asociacionit”, thuhet në njoftim.

Sipas Listës Serbe, populli serb ka qenë gjithmonë me presidentin Trump dhe për këtë arsye është i inkurajuar nga kjo fitore historike.