Lista Serbe: Nuk do të marrim pjesë në zgjedhjet e jashtëzakonshme në komunat e veriut të Kosovës Lista Serbe ka bërë të ditur se nuk do të marrë pjesë në zgjedhjet e jashtëzakonshme në komunat e veriut të Kosovës. Këto zgjedhje do të mbahen në muajin prill, ndërsa nga Lista Serbe kanë deklaruar se nuk do të marrin pjesë për shkak se “nuk janë plotësuar kërkesat që kanë bërë që ata të…