Lista Serbe me komunikatë: Kemi njoftuar Lajçakun, Erden Atiq urdhëroi policinë që t’i kontrollojë zyret e qeverisë serbe

Lista Srpska përmes një komunikate ka pretenduar se kryetari i Mitrovicës së Veriut, Erden Atiq, ka kërkuar nga policia dhe inspektorati të kontrollojnë disa zyre në Lagjen e Boshnjakëve ku ka zyrën “Zyra për Kosovë e Metohi”, siç e quajnë ata, si dhe “Fondi Krahinor për Sigurimin Pensional dhe Invalidor”.

Sipas pretendimit të kësaj partie, kontrollimi i zyrave u bë për të parë se në pronësi të kujt funksionojnë ato.

“Sot me kërkesë të kryetarit ilegal, të paligjshëm dhe të rremë të Mitrovicës së Veriut, i cili fitoi 3% të votave, një grup policësh dhe inspektorësh komunalë kanë hyrë në objektin ku janë vendosur zyrat e Zyrës për Kosovë dhe Metohi, Fondi Krahinor për Sigurimi Pensional dhe Invalidor, si dhe Kosova-Mitrovica e rrethit administrativ në vendbanimin e Lagjes së Boshnjakëve në Mitrovicë dhe me atë rast pyetën se në bazë të cilit dokument janë vendosur këto institucione në atë objekt, sepse sipas tyre është në pronësi të komunës, ata u thanë punonjësve se kishin urdhër për të “liruar” atë dhe të gjitha objektet e tjera që janë në pronësi të komunës dhe se do të vijnë sërish të hënën”, thuhet në këtë komunikatë.