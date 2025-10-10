Lista Serbe: Kuvendi nuk është konstituuar, mos lejoni t’ju gënjejnë
Deputeti Igor Simiq, nga Lista Serbe, pas seancës deklaroi se "edhe një herë u dëshmua se drejtësia dhe e drejta nuk ekzistojnë". "Sot nuk është përfunduar konstituimi i seancës së Kuvendit dhe mos lejoni të ju gënjejnë", tha ai. Lista Serbe insiston se të drejtë për t'u zgjedhur nënkryetar nga radhët e komunitetit serb kanë…
Deputeti Igor Simiq, nga Lista Serbe, pas seancës deklaroi se “edhe një herë u dëshmua se drejtësia dhe e drejta nuk ekzistojnë”.
“Sot nuk është përfunduar konstituimi i seancës së Kuvendit dhe mos lejoni të ju gënjejnë”, tha ai.
Lista Serbe insiston se të drejtë për t’u zgjedhur nënkryetar nga radhët e komunitetit serb kanë vetëm deputetët e Listës Serbe pasi që ata përfaqësojnë vullnetin e shumicës së komunitetit serb.
Në vend të nëntë deputetëve të propozuar nga Lista Serbe, nënkryetar u zgjodh deputeti Nenad Rashiq, nga partia Për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë.
Rashiq ka qenë ministër në qeverinë e deritanishmë të udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti.