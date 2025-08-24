Lista Serbe kthehet në garë, partitë politike me akuza të ndryshe për vendimin e PZAP-së
Partitë politike kanë komentuar vendimin e sotëm të Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP), i cili urdhëron Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të certifikojë Listën Serbe për zgjedhjet lokale të 12 tetorit 2025.
Derisa Lëvizja Vetëvendosje, ka paralajmëruar se do ta shikojnë mundësinë për ankimim në Gjykatën Supreme, në Partinë Demokratike dhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, kanë fajësuar Vetëvendosjen se e ka bërë të njëjtën lojë sikur në zgjedhjet e shkurtit për ta certifikuar këtë subjekt politik të serbëve.
PZAP ka marrë vendim në favor të subjektit politik Lista Serbe, duke aprovuar ankesën e këtij subjekti kundër vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ) për moscertifikimin e listës së kandidatëve të saj për zgjedhjet lokale të 12 tetorit 2025.
Me këtë vendim, PZAP e ka anuluar vendimin e KQZ-së të datës 21 gusht, në të cilin KQZ kishte refuzuar certifikimin e kandidatëve të Listës Serbe për shkak të vlerësimit se disa kandidatë nuk i përmbushnin kriteret ligjore për të qenë pjesë e garës zgjedhore.
Sipas arsyetimit të PZAP, vendimi i KQZ-së nuk ka qenë i bazuar në mënyrë të duhur në ligj dhe nuk është dëshmuar bindshëm që kandidatët në fjalë janë në kundërshtim me Ligjin për Zgjedhjet e Përgjithshme, i cili përcakton kriteret për të drejtën për t’u zgjedhur.
PZAP i ka kërkuar KQZ-së që të bëjë certifikimin e listës së kandidatëve të Listës Serbe për komunat ku ka aplikuar për të marrë pjesë në zgjedhjet lokale.
Ndërkohë, deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje, Albulena Haxhiu tha se do ta shikojnë mundësinë për ta dërguar në Gjykatën Supreme, këtë vendim të cilin e ka quajtur skandaloz të PZAP-së.
“Siç e pash ata kanë urdhëruar KQZ-në që të bëj certifikimin e Listës Serbe. Për mua është një vendim tejet i dëmshëm. Ngutija e PZAP-së për të marrë një vendim të tillë duke pasur parasysh që kanë 72 orë në dispozicion për ta marrë një vendim, lënë të kuptohet se ata kanë pas një presion mbi këtë institucion. Ata nuk janë bazuar në dokumentet që i ka ofruar KQZ dhe dokumente që kanë ardhur nga institucionet e sigurisë. Sigurisht që duhet shihet mundësia që ky vendim të apelohet, të dërgohet në Gjykatën Supreme dhe që ne do të merremi me këtë gjatë ditës, por për mua është një vendim skandaloz dhe i bën përgjegjëse PZAP-në edhe për veprimtarinë kriminale të Listës Serbe”, tha ajo.
Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi ka thënë se përfaqësuesit e LVV-së në KQZ e kanë ditur që po bëjnë zhurmë për ta kaluar Listën Serbe.
“Nuk e kam parë vendimin e PZAP-së por iu kam thënë se kjo është lojë e Vetëvendosjes që e kanë luajtur edhe në zgjedhjet e shkurtit, e luajnë patriotin në momente të caktuar, ndërsa asnjëherë nuk kanë votuar kundër Listës Serbe , qoftë edhe për vendime të tjera. Ajo që më shqetëson për sa i përket vendimit të PZAP-së, është fakti që kanë miratuar një vendim të KQZ-së, i cili është i ndikuar nga Ministria e Punëve të Jashtme për të ia pamundësuar kandidatit të komunës së Deçanit për të marrë pjesë në këtë garë. Domethënë Ministra e Punëve të Jashtme në mënyrë të targetuar ka vepruar që përmes KQZ-së, duke i dërguar letra të interpretushme gabim për të pamundësuar kandidatit tonë për kryetar të Deçanit, Ramë Mushkolaj. Kjo për mua ka qen shqetësuese se sa i përket Listën Serbe e kanë ditë edhe ata përfaqësues të Vetëvendosjes që po bëjnë zhurmë për ta kaluar”, tha ai.
Kurse, nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri kritikoi KQZ-në për vendimin e fundit të PZAP-së.
“KQZ dhe Gjykata Kushtetuese janë bërë institucione që po sjellin vendime politike nëpërmjet mekanizmave të tjerë, që nuk do të duhej me qen”, tha ai.
Deputetja e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Time Kadrijaj këto praktika kanë ndodhur edhe më herët.
“Në KQZ, kemi abstenuar ndaj këtij qëndrimi, ndërsa është ditur sepse duke u bazuar në praktikat e mëhershme që është tentuar që nuk ka dhënë drita jeshile për certifikim të kandidatëve të Listës Serbe, është kthyer vendimi dhe me automatizëm ata do të certifikohen. Nuk kemi çka të bëjmë duhet ta pranojmë këtë fakt. E kanë ditur të gjithë, politiken më të madhe e ka bërë LVV-ja duke e ditur që do të certifikohen njëjtë ka ndodhur edhe në mandatet e kaluara ajo është kthyer”, tha Kadrijaj.
Rekomandimi për certifikimin e Listës Serbe, i mori vetëm 2 vota për, 2 kundër dhe 7 abstenime gjatë një mbledhjeje të 21 gushtit të KQZ-së.