Lista Serbe e irrituar, largohet nga salla e Kuvendit kur po intonohej himni i Republikës së Kosovës

Lista Serbe ka lëshuar sallën e Kuvendit të Kosovës kur po intonohej himni i Republikës së Kosovës. Pas intonimit të himnit, kryeministri Albin Kurti u betua si kryeministër i Kosovës. Seanca e Kuvendit të Kosovës tashmë mbylli punimet, lajmin e bëri të ditur kryetarja e Kuvendit Albulena Haxhiu.

Lajme

11/02/2026 23:00

