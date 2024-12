“Lista për Familjen” publikon kandidatët e saj për zgjedhjet e 9 shkurtit Lista për Familjen ka publikuar listën e saj me kandidatët për deputetë në zgjedhjet e 9 shkurtit. Kjo listë do të garojë me vetëm 77 kandidatë. Mes emrave të kësaj Listë figuron edhe emri i ish-kapitenit të Kombëtares së Futbollit të Shqipërisë, Mërgim Mvaraj.