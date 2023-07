Lista finale, dy kandidatë për guvernator të BQK-së Paneli për përzgjedhjen e kandidatëve për pozitën e Guvernatorit të Bankës Qendrore të Kosovës (BQK) ka përcaktuar listën finale me dy kandidatë. Në këtë listë dërguar Kuvendit të Kosovës janë përzgjedhur, Ahmet Ismaili dhe Lulzim Ismajli. Banka Qendrore e Kosovës njofton se Ahmet Ismaili është renditur me 84.67 pikë, ndërsa Lulzim Ismajli me 73.67 pikë,…