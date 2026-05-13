Lista e Vetëvendosjes, këta janë emrat e rinj në garë për deputetë
Lëvizja Vetëvendosje ka publikuar listën e plotë të kandidatëve për deputetë, duke prezantuar përbërjen e re për zgjedhjet e ardhshme.
Në këtë listë janë përfshirë edhe një sërë emrash të rinj, të cilët nuk kanë qenë pjesë e listës zgjedhore në zgjedhjet e 28 dhjetorit 2025.
Këta kandidatë paraqesin shtesa të reja në listën e subjektit politik dhe konsiderohen si prurje të reja në garën për Kuvend.
Emrat e rinj të përfshirë në listë janë: Arton Konushevci (15), Triera Kasumi Berisha (36), Nora Arapi Krasniqi (39), Ragmi Mustafi (46), Pranvera Jusufi Imeri (47), Elvira Ibrahimi Hoti (53), Krenare Çerkini (58), Armend Baloku (59), Ermira Bytyqi (67), Valon Peci (72), Adelina Tërshani (74), Feim Tahirsylaj (76), Vlora Vuqiterna Cmega (77), Bajram Mehmeti (79), Kadrije Lika Troni (80), Marigona Bekteshi Ferati (84), Rajmonda Ahmetaj (85), Jeton Mehmeti (86), Osman Musliu (89), Nita Gashi (90), Shpend Nuihu (91), Metë Shatri (92), Aida Doli (93), Arjeta Ajeti (94), Bajram Mavriqi (97), Hysni Mehani (99), Filloreta Bujupi (101), Tiona Reçica (103), Nevzad Asllani (104), Haki Huruglica (105), Naim Rexhaj (106), Nazmi Hoxha (108) dhe Vaxhid Rexhepaj (109).
Kurse në top 10 e listës së Lëvizjes Vetëvendosje janë këta emra: Albin Kurti, Glauk Konjufca, Donika Gërvalla, Avndi Dehari, Albulena Haxhiu, Hekuran Murati, Xhelal Sveçla, Mimoza Kusari-Lila, Hajrulla Çeku dhe Shqipe Mehmeti-Selimi.
Afati për dorëzimin e listave të kandidatëve në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ka përfunduar mbrëmë.
KQZ-ja ka bërë të ditur se të gjithë kandidatët që synojnë të garojnë për Kuvendin e Kosovës do t’i nënshtrohen procesit të verifikimit institucional, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi.