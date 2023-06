Lista e Rami Hadar: Kush është basketbollisti i fundit i natyralizuar te Kosova? Trajneri i Kosovës A, Rami Hadar ka publikuar listën e gjerë të Kosovës për ndeshjet e Korrikut dhe Gushtit. Hadar ka përzgjedhur 17 lojtarë, të cilët do të jenë në grumbullime, e më pas lista do të shkurtohet në 12, që do të mundohen të arrijnë rezultate sa më të mira në parakualifikimet e Eurobasket…