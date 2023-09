Lista e bursave olimpike për Lojërat Olimpike “MilanoCortina2026” Komiteti Olimpik i Kosovës e ka zbuluar listën e bursistëve që do të përkrahen për për Lojërat Olimpike “MilanoCortina2026”. Pesë sportistët e skijimit alpin, do të përkrahen me nga 600 dollarë në muaj falë mbështetjes së marrë nga Solidariteti Olimpik i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar. Arbi Popovci, Drin Kokaj, Klos Vokshi, Kiana Kryeziu dhe Lirika Deva…