Lirohet Zafir Berisha, ishte arrestuar për ofendim dhe sulm fizik ndaj zyrtarëve policorë

Njëri nga të arrestuarit në këtë rast është ish-zv/ministri i Punëve të Brendshme, Zafir Berisha.

Sipas policisë deri tek arrestimi i të dyshuarve erdhi pasi që të njëjtit kanë ofenduar dhe sulmuar fizikisht zyrtarët policorë.

Pas intervistimit me vendim të prokurorit të dyshuarit janë liruar në procedurë të rregullt.

“Rr. Suzi Qelebi, Prizren 08.06.2022-14:40. Janë arrestuar dy të dyshuar meshkuj kosovarë, pasi që të njëjtit kanë ofenduar dhe sulmuar fizikisht zyrtarët policorë. Pas intervistimit me vendim të prokurorit të dyshuarit janë liruar në procedurë të rregullt.”

Lidhur me këtë situatë të krijuar mbrëmë është deklaruar edhe vetë Berisha.

Ai ka thënë se nuk ka penguar asnjë zyrtar policorë, por ka thënë se policët kanë përdorur gaz lotsjellës ndaj tij.

“Nuk është e vërtetë që kam penguar ndonjë zyrtar policor, por për disa ditë rresht dikush nga Policia para Shoqatës së Veteranëve më vendos tiketë denimi për parking edhe pse dhjetëra vetura tjera të parkuara nëpër parking e trotuare e më keq se e imja ishin të parkuara dhe nuk kishin tiketa dënimi. Tipin në fjalë nuk e njoh por veprimet e tij më bëjnë të dyshoj se kanë qenë provokuese dhe me qëllim për të cilin pres përmes organeve të drejtësisë ta sqaroj sepse si kam borxh me ardhe me m’çit gaz pa arsye”, tha Berisha për T7.

Ai ka thënë se ka rënë pre e provokimit të zyrtarit policor, të cilin e ka cilësuar si “viktimë” të propagandës që bëhet ndaj ish-luftëtarëve të UÇK-së.

“Kjo është një gënjeshtër e pastër, unë jam mësuar me pallavra të kësaj natyre, natyrisht që unë kam rënë pre e një provokimi të një viktime të propagandës që bëhet ndaj njerëzve të ish- UÇK-së dhe nuk e kam as idenë se çka ka ndodhur. Unë prita me ma shkru tiketën dhe e gjuajta nën makinë. Faktikisht kjo ishte e gjitha, gazi lotsjellës e me radhë.”, ka thënë ai./Lajmi.net/