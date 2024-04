Lirohet Rron Gjinovci i cili, u arrestua sot gjatë protestës para Rektoratit

Aktivisti nga ORCA është arrestuar sot nga Policia e Kosovës, deri sa po protestonte bashkë me Lëvizjen Feministe Studentore para ndërtesës së Rektoratit.

Protesta po mbahej me kërkesën për largimin nga Universiteti i Prishtinës të profesorit Xhevat Krasniqi pasi u denoncua nga 27 studente për ngacmim seksual.

Gjinovci përmes një postimi në Facebook ka njoftuar se është liruar nga arresti.

“Të dashtun, jom liru, jom tu shku në zyre. Unë s’kom kurgjo me thanë, kanë folë studentet dhe aktivistet boll, ndëgjojini ato. Është koha me i ndëgju storjet e studenteve dhe kërkesat e aktivisteve që po e organizojnë protestën, e na tjert me u solidarizu me to”, ka shkruar Gjinovci.

Postimi i plotë: