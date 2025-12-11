Lirohet nga burgu ish-ministri shqiptar Lefter Koka

Ish-ministri i Mjedisit në Shqipëri, Lefer Koka është liruar nga burgu pas 4 vjetësh, i arrestuar per aferen e inceneratorëve. GJKKO hoqi masën e sigurisë arrest me burg për inceneratorin e Fierit. Sipas vendimit masa e sigurisë për këtë dosje nuk qëndron më, ndërsa çështja për inceneratorin e Fierit është kthyer për rigjykim në Apel…

11/12/2025 11:45

Ish-ministri i Mjedisit në Shqipëri, Lefer Koka është liruar nga burgu pas 4 vjetësh, i arrestuar per aferen e inceneratorëve.

GJKKO hoqi masën e sigurisë arrest me burg për inceneratorin e Fierit.

Sipas vendimit masa e sigurisë për këtë dosje nuk qëndron më, ndërsa çështja për inceneratorin e Fierit është kthyer për rigjykim në Apel nga Gjykata e Lartë.

Në lidhje me dënimin për inceneratorin e Elbasanit, Koka ka fituar lirinë me kusht nga Gjykata e Durrësit. Ndërkohë, për çështjen e inceneratorit të Tiranës, ai e ka shlyer dënimin me kohën e qëndrimit në paraburgim.

Me këtë zhvillim, të tre dosjet penale ku Koka ishte i përfshirë, Elbasani, Tirana dhe Fier nuk paraqesin më masa sigurie në fuqi, duke i hapur rrugën lirimit të tij pas katër vitesh heqje lirie.

