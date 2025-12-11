Lirohet nga burgu ish-ministri shqiptar Lefter Koka
Ish-ministri i Mjedisit në Shqipëri, Lefer Koka është liruar nga burgu pas 4 vjetësh, i arrestuar per aferen e inceneratorëve.
GJKKO hoqi masën e sigurisë arrest me burg për inceneratorin e Fierit.
Sipas vendimit masa e sigurisë për këtë dosje nuk qëndron më, ndërsa çështja për inceneratorin e Fierit është kthyer për rigjykim në Apel nga Gjykata e Lartë.
Në lidhje me dënimin për inceneratorin e Elbasanit, Koka ka fituar lirinë me kusht nga Gjykata e Durrësit. Ndërkohë, për çështjen e inceneratorit të Tiranës, ai e ka shlyer dënimin me kohën e qëndrimit në paraburgim.