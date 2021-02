Lirohen lëndë toksike në një lagje të Korçës, banorët mbyllen në shtëpi

Ekspertët kanë mbërritur në vendngjarje dhe kanë nisur pastrimin e territorit nga lëndët e dëmshme, ndërkohë që banorët janë mbyllur në shtëpi. Sakaq ka pasur edhe nga ato familje që kanë zgjedhur të strehohen në hotele deri në një moment të dytë.

Ekspertët mësohet se do të nisin punët që sonte, teksa pritet neutralizimi i lëndëve të dëmshme. Bëhet me dije se ditën e nesërme do të largohen nga depoja e ish-trikotazhit të Korçës.

Nga matjet që janë bërë nga ekspertët, lëndët që kanë bërë reaksion nuk rrezikojnë banorët në lagjen nr.9. Por brenda ambienteve të fabrikës situata mund të jetë shqetësuese dhe e dëmshme. Analizat e lëndëve janë marrë aktualisht dhe do të studiohen në laborator.