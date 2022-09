Liridon Emërllahu shprehet i lumtur pas debutimit me Kombëtaren e Kosovës Mesfushori i Ballkanit, Liridon Emërllahu është shprehur i lumtur me debutimin e tij me Kombëtaren e Kosovës. Emërllahu po kalon në një formë fenomenale me Ballkanin. Ai ishte një nga faktorët kyç për suksesin e ekipit të Suharekës drejt titullit në Superligën e Kosovës dhe në garat evropiane. Forma e mirë e tij, ka bërë…