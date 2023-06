Liria vazhdon me përforcime, nënshkruan për dy vite me qendërmbrojtësin Zenunaj Pasi u inkuadruan në Superligën e Kosovës, Liria ka nisur misionin për të përforcuar skuadrën për edicionin e ri. Klubi prizrenas është përforcuar me qendërmbrojtësin Melos Zenunaj, shkruan lajmi.net. Kjo është bërë e ditur përmes një njoftimi në faqen zyrtare të Lirisë së Prizrenit. Zenunaj me kontratën e nënshkruar do të jetë pjesë e klubit…