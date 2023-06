Liria përforcohet me ish-reprezentuesin e të rinjve të Zvicrës, Mërgim Bajramin

Mërgim Bajrami është përforcimi i radhës i Lirisë.

Klubi prizrenas ka njoftuar zyrtarisht se ka arritur marrëveshje me mesfushorin, shkruan Gazeta Express.

Detajet e kontratës nuk janë bërë të ditura.

Liria e cilësoi këtë transferim si të rëndësishëm, duke marrë parasysh se karriera e deritanishme e Bajramit është ndërtuar në Zvicër.

23-vjeçari ka qenë edhe reprezentues i Zvicrës, nga grumposha U15 deri në U19.

Bajrami u shpreh i lumtur për këtë marrëveshje. Ai për faqen zyrtare të klubit tha: “Jam i lumtur që arritëm marrëveshjen me klubin, prej nga kam edhe origjinën. Futbolli në Kosovë dhe në Prizren ka fansa shumë. Pres me padurim të nisim kampanjën stërvitore e më pas nisjen e garave.

Ndërkaq, pronari i klubit nga “Përparim Thaçi”, Rrahman Kice, theksoi: “Bajrami është futbollist cilësorë. Në ditët vijuese do të sjellim emra të ri në klub”.

Njoftimi i plotë nga klubi i Lirisë (pa ndërhyrje):

“Zyrtare:

Bajrami nënshkroi me Lirinë

