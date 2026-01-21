“Liria ka emër” thërret konferencë për shtyp
Platforma “Liria ka emër” ka ftuar konferencë për shtyp.
Konferenca është njoftuar të fillojë në orën 13:30.
Teksa shkasi i kësaj konference nuk është bërë i ditur, kujtojmë se kjo platformë njihet për organizimet në kërkim të lirimit të ish-krerëve të UÇK-së.
Nga ana tjetër, procesi gjyqësor ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit, është duke shkuar drejt fundit.
Nga 9 deri më 18 shkurt janë paraparë fjalët përfundimtare, pas të cilave gjykata ka tre muaj kohë për të nxjerrë aktvendimin e shkallës së parë, me mundësi për dy muaj shtesë.