“Liria ka emër” thërret konferencë për shtyp

Platforma “Liria ka emër” ka ftuar konferencë për shtyp. Konferenca është njoftuar të fillojë në orën 13:30. Teksa shkasi i kësaj konference nuk është bërë i ditur, kujtojmë se kjo platformë njihet për organizimet në kërkim të lirimit të ish-krerëve të UÇK-së. Nga ana tjetër, procesi gjyqësor ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe…

Lajme

21/01/2026 09:19

Platforma “Liria ka emër” ka ftuar konferencë për shtyp.

Konferenca është njoftuar të fillojë në orën 13:30.

Teksa shkasi i kësaj konference nuk është bërë i ditur, kujtojmë se kjo platformë njihet për organizimet në kërkim të lirimit të ish-krerëve të UÇK-së.

Nga ana tjetër, procesi gjyqësor ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit, është duke shkuar drejt fundit.

Nga 9 deri më 18 shkurt janë paraparë fjalët përfundimtare, pas të cilave gjykata ka tre muaj kohë për të nxjerrë aktvendimin e shkallës së parë, me mundësi për dy muaj shtesë.

Artikuj të ngjashëm

January 21, 2026

Mot i ftohtë e me reshje të dobëta bore sot

Lajme të fundit

Mot i ftohtë e me reshje të dobëta bore sot

​Digjet një shtëpi në Malishevë, vdes një grua mbi 50 vjeç

​20 vjet nga vdekja e ish-presidentit Ibrahim Rugova

Djali vrau nënën në Prizren, Prokuroria jep detaje:...